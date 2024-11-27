Arctic выпустила сверхмощный 120-мм вентилятор, в который встроен вентилятор пом...

Arctic выпустила сверхмощный 120-мм вентилятор, в который встроен вентилятор поменьшеКомпания Arctic представила первые в своём ассортименте корпусные вентиляторы, которые способны разогнаться до невероятных 8000 оборотов в минуту, тем самым обеспечивая охлаждение серверного уровня.