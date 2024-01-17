Лавров решил поучаствовать в заседании СБ ООН по Украине

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров с 22 по 24 января примет участие в дебатах Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по конфликту на Ближнем Востоке и украинскому кризису.
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