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Лавров решил поучаствовать в заседании СБ ООН по Украине

Лавров решил поучаствовать в заседании СБ ООН по Украине

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров с 22 по 24 января примет участие в дебатах Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по конфликту на Ближнем Востоке и украинскому кризису.

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