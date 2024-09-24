🇷🇺🇺🇦 Курское направление: бои в Кореневском и Глушковском районах - обстановка к исходу 23 сентября 2024 года На Курском направлении продолжаются ожесточенные бои на нескольких участках фронта.
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🇷🇺🇺🇦 Курское направление: бои в Кореневском и Глушковском районах - обстановка к исходу 23 сентября 2024 года На Курском направлении продолжаются ожесточенные бои на нескольких участках фронта.
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