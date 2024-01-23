Во Франции компания Amazon получила огромный штраф

Во вторник Национальная комиссия по информационным технологиям и свободам Франции (CNIL) оштрафовала компанию Amazon France Logistique (AFL) на 32 миллиона евро за "чрезмерно навязчивую систему мониторинга деятельности и работы сотрудников", сообщает AFP.
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