Больше 3,6 миллиарда рублей дополнительно выделят на развитие медицины в РФ

В понедельник, 30 октября, состоялось совещание правительства РФ. На повестке дня были расширение медпомощи россиянам, развитие станкоинструментальной промышленности, а также упрощение порядка открытия счетов в российских банках гражданам ряда стран.
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