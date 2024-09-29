Коллективный Запад использовал армию Украины в качестве наемников для подрыва безопасности России. Преступный замысел западных страх раскрыл постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает агентство «РИА Новости».
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