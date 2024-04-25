Парад Победы в городе-герое Новороссийске пройдет без зрителей, Бессмертный полк в Краснодаре - онлайн

– 9 Мая - важное событие, которое собирает тысячи жителей края. Но сегодня мы прежде всего должны заботиться о безопасности людей, поэтому предлагаю провести Парад Победы только в Новороссийске без зрителей, – отметил Вениамин Кондратьев.
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