Власти Ливии решили закрыть 25 посольств по всему миру

Решение закрыть двадцать пять дипломатических представительств за рубежом принял глава Временного правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба, 1 мая сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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