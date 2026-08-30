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Царьград

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Санкт-Петербургский союз художников сообщил о смерти Снопова

Санкт-Петербургский союз художников сообщил о смерти Снопова

26 августа 2026 года ушел из жизни художник Владимир Снопов. Известный своими работами о труде и спорте, Снопов был членом Санкт-Петербургского союза художников с 1974 года.

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