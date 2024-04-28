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Китай

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Высокопоставленный чиновник КПК подчеркнул важность проведения воспитательных мероприятий по изучению партийной дисциплины в соответствии с высокими стандартами

Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си подчеркнул важность высококачественного проведения воспитательных мероприятий по изучению партийной дисциплины в соответствии с высокими стандартами.

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