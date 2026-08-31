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Газета.ру

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Финский военкор Хейсканен: жители Крыма сами хотели воссоединения с Россией

Финский военкор Хейсканен: жители Крыма сами хотели воссоединения с Россией

Жители Крыма сами стремились воссоединиться с Россией. Об этом заявил финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен, передает РИА Новости.

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