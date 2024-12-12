Контратака ВСУ под Великой Новоселкой обернулась сдачей в плен группы солдат

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Группа военнослужащих 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в процессе неудавшейся контратаки оказалась в плену у бойцов группировки войск «Восток» неподалеку от села Благодатное в районе Великой Новоселки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии