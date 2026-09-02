Конкуренция, которой оставили двадцать процентов

Будущий автомобильный рынок уже размечен: восемьдесят мест отечественной продукции, двадцать — импорту, чтобы конкуренция не потерялась среди своих.
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