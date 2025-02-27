Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Первый месяц весны принесет множество изменений в законодательную сферу. Россияне смогут устанавливать запрет на получение потребительского кредита, подписывать трудовые договоры электронно, а за своевременной и полной выплатой зарплат будут следить специальные межведомственные комиссии.
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