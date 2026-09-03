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Регионы России

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Путин назвал московскую систему школьного образования эталоном для регионов России

Путин назвал московскую систему школьного образования эталоном для регионов России

Президент России Владимир Путин заявил, что система школьного образования в Москве служит ориентиром для всей страны.

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