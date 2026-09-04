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Татар-информ

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Минниханов поручил вовлечь жителей РТ в празднование Дня языков народов РФ

Минниханов поручил вовлечь жителей РТ в празднование Дня языков народов РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил вовлечь жителей региона в празднование Дня языков народов России.

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