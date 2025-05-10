В фильме на Ставрополье воссоздали голос и подвиг медсестры из Ессентуков

В День Победы, 9 Мая, в эфире телеканала «СвоёТВ» показали сделанный в Ставропольском крае фильм, в котором с помощью нейросинтеза воссоздали голос медсестры, укрывавшей в годы Великой Отечественной войны раненых бойцов.