В фильме на Ставрополье воссоздали голос и подвиг медсестры из Ессентуков

В День Победы, 9 Мая, в эфире телеканала «СвоёТВ» показали сделанный в Ставропольском крае фильм, в котором с помощью нейросинтеза воссоздали голос медсестры, укрывавшей в годы Великой Отечественной войны раненых бойцов.
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