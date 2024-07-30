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InfoBRICS: украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах

InfoBRICS: украинские F-16 станут военными трофеями на российских парадах

Как подчеркнул в статье для издания InfoBRICS аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос, украинские F-16, как и танки Leopard и Abrams, станут легкой целью для российских военных и будут военными трофеями на парадах.

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