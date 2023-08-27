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Харри Кейн: «Хочу побороться за трофеи, за ЛЧ. «Бавария» – идеальный клуб для меня»

Харри Кейн: «Хочу побороться за трофеи, за ЛЧ. «Бавария» – идеальный клуб для меня»

«Почувствовал, что пришло время сделать следующий шаг в карьере. Я хотел получить этот опыт, побороться за трофеи, за Лигу чемпионов.

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