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В Тамбовской области продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом

В Тамбовской области продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом

За сутки в Тамбовской области выявили 337 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 120 мужчин и 172 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 45 детей (18 мальчиков в возрасте от 3 до 16 лет, 27 девочек в возрасте от 2 до 17 лет).

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