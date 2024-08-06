Собянин: около 3 тыс. семей в СЗАО получили квартиры по реновации

В СЗАО порядка трех тысяч семей получили квартиры в новых домах, построенных по программе реновации. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, на Северо-Западе столицы передано под заселение уже 16 домов.
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