«Не верьте в европейских солдат на украинской земле»: в ЕС назвали две причины для скепсиса

Американское «Радио Свобода» со ссылкой на трех собеседников, не уполномоченных официально комментировать эту тему СМИ пишет, что дипломаты Евросоюза в данный момент скептически оценивают возможность появления европейских миротворцев на Украине, если в состав этой миссии не будут привлечены США и если администрация последних не даст согласия на такой шаг.