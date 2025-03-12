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Царьград

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Штурмовики 150-й дивизии захватили опорный пункт и уничтожили 5 единиц техники

Штурмовики 150-й дивизии захватили опорный пункт и уничтожили 5 единиц техники

Штурмовая группа 150-й гвардейской мотострелковой дивизии нанесла серьёзные потери украинским силам на донецком направлении, уничтожив пять единиц бронетехники, включая три БМП "Бредли", и захватив опорный пункт ВСУ.

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