Лавров: Киев борьбой с книгами на русском языке уподобляется нацистам

Киев борьбой с книгами на русском языке поступает как нацисты гитлеровской Германии, сжигавшие издания заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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