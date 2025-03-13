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Закон, порядок, государство

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В Республике Тыва служебная собака помогла оперативникам по горячим следам задержать подозреваемых в двух кражах

В полицию Кызыла обратился 55-летний мужчина с заявлением о том, что ночью неизвестные, демонтировав форточку, проникли в гараж, расположенный на территории его домовладения, и тайно похитили мотоцикл, автомагнитолу и сварочный аппарат.

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