В Республике Тыва служебная собака помогла оперативникам по горячим следам задержать подозреваемых в двух кражах

В полицию Кызыла обратился 55-летний мужчина с заявлением о том, что ночью неизвестные, демонтировав форточку, проникли в гараж, расположенный на территории его домовладения, и тайно похитили мотоцикл, автомагнитолу и сварочный аппарат.