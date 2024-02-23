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Смоленская Газета

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Александр Новиков поздравил жителей города-героя Смоленска с праздником

Александр Новиков поздравил жителей города-героя Смоленска с праздником

Глава Смоленска Александр Новиков поздравил жителей города с Днём защитника Отчества. Уважаемые жители города-героя Смоленска! Ветераны и военнослужащие Российской армии! Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отчества! 23 февраля - особая дата для нашего государства, символ мужества, доблести, верности долгу и Родине.

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