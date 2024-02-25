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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Гимнастка из Дании мастерски повторила приемы Лары Крофт и персонажей из Tekke...

Гимнастка из Дании мастерски повторила приемы Лары Крофт и персонажей из Tekke...

Гимнастка из Дании мастерски повторила приемы Лары Крофт и персонажей из Tekken 8София Стантс (Sofia Stunts), являющаяся профессиональной гимнасткой и каскадершей, опубликовала несколько новых роликов, в которых повторила движения и трюки популярных персонажей из игр.

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