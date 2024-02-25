Гимнастка из Дании мастерски повторила приемы Лары Крофт и персонажей из Tekke...

Гимнастка из Дании мастерски повторила приемы Лары Крофт и персонажей из Tekken 8София Стантс (Sofia Stunts), являющаяся профессиональной гимнасткой и каскадершей, опубликовала несколько новых роликов, в которых повторила движения и трюки популярных персонажей из игр.