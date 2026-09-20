11 привычных вещей, которые когда-то выглядели совсем по-другому, так что их трудно узнать

Сегодня мы настолько привыкли к окружающим нас предметам, что редко задумываемся, каким долгим был путь от первых прототипов до знакомого современного вида.
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