Густой туман накроет Петербург: МЧС предупреждает водителей

В Петербурге с вечера 21 сентября и в течение следующих суток местами ожидается густой туман, предупредили в региональном главке МЧС России со ссылкой на синоптиков Северо-Западного УГМС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Минфин России не ...
- КЕ Атомный век: Поче...
- Центробанк снизил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым