Загадка зимней спячки: что происходит с медведем в холодное время года Ирэн ОрлонскаяВ Тункинском национальном парке была зафиксирована на камеру сцена с упитанным медведем, который активно накапливает жир перед зимней спячкой.
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