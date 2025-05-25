Песошин – химикам Татарстана: За безупречной репутацией отрасли стоит упорный труд

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени Правительства республики и от себя лично поздравил работников химической, фармацевтической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем химика.