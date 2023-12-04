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  • Странник
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Двух раненых уток спасли из замерзающего пруда в Лобне

Двух раненых уток спасли из замерзающего пруда в Лобне

Двух раненых уток спасли из пруда на улице 40 лет Октября в Лобне. Помощь птицам оказал сотрудник Парка культуры и отдыха, общественный инспектор по обращению с животными Природнадзора Российской Федерации Александр Ловецкий.

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