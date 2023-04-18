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«Устранить любые лазейки». В Госдуме рассказали о подготовке ужесточающих поправок в закон об иноагентах

«Устранить любые лазейки». В Госдуме рассказали о подготовке ужесточающих поправок в закон об иноагентах

Поправки вносятся, чтобы «устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием", заявил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев.

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