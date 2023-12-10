Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный ВСУ рассказал, что их подразделение по утрам читало «Молитву националиста»

Пленный ВСУ рассказал, что их подразделение по утрам читало «Молитву националиста»

Попавший в плен к российским военнослужащим украинский боевик - Антон, главный сержант, рассказал, придерживались ли в его подразделении идеологии батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

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