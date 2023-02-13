Царьград

5 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Господи дай сил справится с болезнью 🙏🙏🙏🙏🙏"Рома, держись!":...
  • Елена Бреслова
    Суперский пилот! 👍👍👍👏 Дай Бог ему побед и вернуться домой живым и здоровым!🙏🙏🙏Евгений Пригожин ...
  • Игорь Кошетов
    А сколько террористов для заброски в сша подготовила Россия? Нисколько! А почему!? А когда подготовят? Не знаем? А по...Ничего личного: С...

На владимирское предприятие «Владупрдор» завели еще одно уголовное дело о подлоге

На владимирское предприятие «Владупрдор» завели еще одно уголовное дело о подлоге

Подрядчик получил 18 миллионов рублей за недоделанный мост в Алексанровском районе.Следком Владимирской области возбудил еще одно уголовное дело на руководство «Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области» за служебный подлог.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх