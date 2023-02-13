На владимирское предприятие «Владупрдор» завели еще одно уголовное дело о подлоге

Подрядчик получил 18 миллионов рублей за недоделанный мост в Алексанровском районе.Следком Владимирской области возбудил еще одно уголовное дело на руководство «Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области» за служебный подлог.
Подрядчик получил 18 миллионов рублей за недоделанный мост в Алексанровском районе.Следком Владимирской области возбудил еще одно уголовное дело на руководство «Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области» за служебный подлог.
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