БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Магриб: США накачивают Марокко оружием для войны с соседями

Магриб: США накачивают Марокко оружием для войны с соседями

Подпитываемый Западом региональный клубок противоречий чреват очередным вооружённым противостоянием Вооруженные силы Марокко, государства на северо-западе Африки, получат в виде гранта около 500 тактических легких бронированных автомобилей «Хамви» (HMMWV) из арсеналов Пентагона.

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Комментарии
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Mike х
автор,ты в школе учился -(знаемы)- ХА,ХА,ХА
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