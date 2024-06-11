Магриб: США накачивают Марокко оружием для войны с соседями

Подпитываемый Западом региональный клубок противоречий чреват очередным вооружённым противостоянием Вооруженные силы Марокко, государства на северо-западе Африки, получат в виде гранта около 500 тактических легких бронированных автомобилей «Хамви» (HMMWV) из арсеналов Пентагона.
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