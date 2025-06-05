Кому сказать спасибо, что живой? Как сказал мне один старый полковник, «Подвиг – это когда больше ничего не остается».
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Кому сказать спасибо, что живой? Как сказал мне один старый полковник, «Подвиг – это когда больше ничего не остается».
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