Американский фондовый рынок обновил рекорды после победы Трампа на выборах

Фондовые индексы в США побили рекорды после победы Трампа на выборах. Особенно вырос индекс малых компаний Russell 2000: считается, что именно они окажутся в выигрыше, если при Трампе будут снижены налоги и смягчено регулирование.
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