На территории предприятия в Киевском районе Харькова, по которому сегодня ночью был нанесен ракетный удар, вероятно, заблокированы шесть работников, — областная прокуратура Связь с ними отсутствует.
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На территории предприятия в Киевском районе Харькова, по которому сегодня ночью был нанесен ракетный удар, вероятно, заблокированы шесть работников, — областная прокуратура Связь с ними отсутствует.
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