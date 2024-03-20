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Потанин: интеграция группы «Тинькофф» и Росбанка пройдет на базе рыночной оценки

Потанин: интеграция группы «Тинькофф» и Росбанка пройдет на базе рыночной оценки

РИАМО - 20 мар. Президент российской инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что предложение по интеграции группы «Тинькофф» и Росбанка в единую банковскую группу было поддержано, она состоится на базе справедливой рыночной оценки, сообщает РИА Новости.

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