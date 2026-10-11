🏠 Кто ответит за плохую работу: как в Крыму решают проблемы с управляющими компаниями? Низкое качество содержания домов, необоснованные тарифы и равнодушие управляющих компаний — жалоб у крымчан много.
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