В Казани состоялось первое в этому году заседание Епархиального совета

Фото: tatmitropolia.ru В минувшую пятницу в Казанском епархиальном управлении по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла состоялось первое в наступившем году заседание Епархиального совета.
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