Овечкин побил свой рекорд НХЛ по числу пропустивших его шайбу вратарей

Свой собственный рекорд по числу вратарей, пропустивших его шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), побил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 6 апреля в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
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