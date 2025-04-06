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Овечкин побил свой рекорд НХЛ по числу пропустивших его шайбу вратарей

Овечкин побил свой рекорд НХЛ по числу пропустивших его шайбу вратарей

Свой собственный рекорд по числу вратарей, пропустивших его шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), побил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 6 апреля в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

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