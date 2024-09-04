Подозреваемого в убийстве ребёнка в Нижнем Тагиле проверят на вменяемость

Подозреваемому в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле проведут психиатрическую экспертизу. Об этом рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.
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