Валерий Гергиев награжден премией «Легенда»

Престижная музыкальная награда была вручена маэстро на фестивале «Видеть музыку» Генеральный директор Большого театра, директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев получил премию «Легенда» фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», сообщает пресс-служба Мариинского театра.
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