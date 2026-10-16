Клещ размером с точку легко остается незамеченным — на коже, одежде или в шерсти питомца. С наступлением осени опасность не исчезает: у паразитов начинается второй пик активности, а среди них встречаются крошечные нимфы, которых называют «наноклещами».
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