Правительство России направит свыше 1,7 млрд рублей для поддержки программ экспортного развития в 58 регионах.
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