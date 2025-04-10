Google и Sphere Entertainment преобразовали «Волшебника страны Оз» с помощью ИИ для гигантского экрана Sphere в Лас-Вегасе

Компания Google представила детали масштабной реставрации фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года, подготовленной для Sphere — арены в Лас-Вегасе с экраном-полусферой площадью 160 000 квадратных футов и разрешением 16 000 × 16 000 пикселей.
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