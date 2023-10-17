F-16 и Ка-52 скоро сойдутся в украинском небе

Западные эксперты предрекают неочевидный результат такой схватки Константин Ольшанский Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Истребители F-16, которые в начале 2024 года могут появиться в украинском небе, не станут обещанной Пентагоном «волшебной пулей».
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