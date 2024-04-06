«Коламбус» выпустил коллекцию матрёшек с изображением российских игроков

«Коламбус Блю Джекетс» выпустил коллекцию матрёшек с изображением российских хоккеистов. Как сообщается на сайте команды, на матрёшках изображены Кирилл Марченко, Иван Проворов, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.
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